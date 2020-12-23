Сучасний темп та ціни на нерухомість змушують ефективно розпоряджатися кожним квадратним метром. Втім, це не привід для урізання простору або жертвування комфортом. Як з цим впоралися у Вільнюсі – читайте у матеріалі.

Віллу у Вільнюсі з ідеальними пропорціями спроєктувала італійська архітектурна фірма ArchLAB, інформує Harmonies.

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Сучасна приватна резиденція спроектована в мальовничому місці та має панорамний вид на місто. Громадський парк, який "огортає" будинок, гарантує свіжість та затишок.

Cучасність та мінімалізм / Фото Harmonies

Парк довкола освіжає територію / Фото Harmonies

Для зовнішніх робіт архітектори надали перевагу натуральним та міцним матеріалам, завдяки чому кам'яні стіни чудово контрастують з панорманими вікнами.

Всередині дуже просторо / Фото Harmonies

Форма будинку мінімалістична та раціональна, а його площа складає 180 квадратних метрів. Функціонально він розділений на два поверхи. На першому поверсі – основні вітальні та критий внутрішній дворик, а спальні – на другому рівні.

Функціональний поділ будинку / Фото Harmonies

Вдале зонування ефективно використовує площу / Harmonies

Сучасний та затишний дуплекс – чудове рішення для тих, хто планує жити у приватному будинку в межах міста.