Кафе TIL имеет милый фасад и расположено на первом этаже старого жилого дома. Красивое общественное пространство украшает заброшенное и мрачное старое здание.

Архитектурные фирмы Studio Etain Ho и Absence from Island создали кафе с терракотовой цветовой гаммой и полукруглыми формами. Уютное сооружение имеет размер в 30 квадратных метров.

Читайте также Астрономический отдых: как будет выглядеть первый отель в космосе

Уникальный фасад и плотный треугольный план, в который архитекторам удалось втиснуть компактную кухню и барную зону с сервировочным столиком, а также зону для сидения на скамейке и два туалета, становится удобным пространством для жителей района.

Стильное пространство / Фото Timeout

Кроме цветовой гаммы, полусферическая форма напоминает закат. Эта тематика вплетена в дизайн стен и окон кафе. Вся структура образует выразительный геометрический фасад, который отличает кафе от серого бетонного окружения.

Уютное кафе / Фото Timeout

Дизайн кафе воодушевленный золотым закатом Австралии. Теплый красно-оранжевый цвет стал тематическим, на него также ссылаются монолиты из песчаника Улуру в Красном центре Северной Австралии. Текстуру запеченного землистого песчаника также представляет выжженная керамическая плитка, которая закреплена в нижней части фасада.

Яркий дизайн в мрачном здании / Фото Timeout

Идея кафе – социальный центр, где можно комфортно отдохнуть. Места для сидения на скамейке установлены в одном треугольном углу с двумя рядами, направленными друг к другу. Скамейки и кофейная стойка, расположенные по периферии кафе с фокусом в центр, должны усилить взаимодействие и создать ощущение общности.

На фасаде также разработан тонкий барный стол, чтобы клиенты, особенно владельцы собак, могли наслаждаться кофе на открытом воздухе и одновременно заглядывать в кафе.