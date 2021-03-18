Красивий, просторий та наповнений зеленню ресторан розташований у щільному та забрудненому мегаполісі Хошимін. Новий громадський об’єкт стане окрасою цілого району.

Ресторан Brix & Momentum має особливий виставковий зал, його створила архітектурна студія StudioDuo Architecture.

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Новий ресторан має велику площу – понад 2,5 тисячі квадратних метрів.

Інтер'єр продуманий до дрібниць / Фото Archdaily

Пишний внутрішній оазис наповнений зеленню та фонтанами. Новий громадський об’єкт у В'єтнамі – це відпочинок від шумного мегаполісу та бетонних джунглів.

Ресторан розрахований на 120 місць та розміщений між басейном та великим тропічним садом. Конструкція периметру стін дозволяє повітрю проходити через них, охолоджуючи центральний простір.

Затишок та комфорт / Фото Archdaily

Структурний підхід та методи будівництва взяті з періоду індустріалізації В’єтнаму з наміром пов’язати більш традиційний і ностальгічний Сайгон з новим образом сучасного міста.

Тропічний рай / Фото Archdaily

Основні матеріали об’єкту – дерево та керамічна цегла місцевого виробництва. Вони надають будівлі традиційну форму та творять зв'язок із традиціями Південного В'єтнаму.