Індія – країна контрастів та колориту, а ринки та комерція тут мають особливий шарм. Як у Нью-Делі напівзруйновану будівлю перетворили у сучасний простір для торгівлі – читайте у нашому матеріалі.

Нова комерційна будівля є переосмисленням виразу складських приміщень, що вилилися у трансформацію споруди. Виконавцем проєкту виступила архітектурна студія Architecture Discipline, інформує Archdaily.

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Оновлена будівля огорнута у металевою оболонкою навколо конструкції для захисту інтер’єрів від специфічного клімату та диких тварин.

Унікальний фасад споруди / Фото Archdaily

Усередині будівлі рух зосереджено навколо гвинтових сходів, завдяки чому криволінійний отвір створює різкий контраст прямолінійній стелі та встановлює візуальний зв’язок між усіма поверхами. Вигнута форма надалі відображається на зовнішньому фасаді і допомагає привернути до нього увагу.

Чудової форми сходи / Фото Archdaily

Будівля розроблена для одного з найбільших міжнародних експортерів килимів та м'яких меблів. Головною ідеєю було створити оголену оболонку, яка матиме ненав’язливий фон, щоб відзначити їх вишукану роботу.

Вишукана галерея / Фото Archdaily

На нижньому поверсі біля входу використані гранітні камені для досягнення функціональної ефективності та простоти обслуговування. Ця будівля – відображення часу і викликатиме захват у відвідувачів.