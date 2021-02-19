Удивительная искра эстонского леса: как выглядит микроотель, в котором хочется остаться навсегда
Компактный деревянный отель Maidla nature villa имеет миниатюрные размеры, уютный хьюге стиль и прекрасное расположение на территории природного курорта.
Источник:Designboom
Дизайн сооружения был номинирован на премию Европейского Союза за современную архитектуру. Это пространство, которое погружает посетителей в нетронутую природу Эстонии и показывает отличную современную архитектуру и дизайн.
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Прекрасний приклад архітектури у незначних масштабах.
Дом в дремучем лесу / Фото Designboom
Отель стоит на семиметровых столбах и занимает площадь всего 28 квадратных метров. Сооружение окружено ступенчатыми деревянными террасами.
Деревянное украшение местности / Фото Designboom
Проект разработала архитектурная студия Mari Hunt. Главной целью было создать пространство, которое бы напоминало людям о хрупкости и ценности связи с природой.
Красота природы / Фото Designboom
Нетронутая природа становится все большей роскошью в мире, где большинство людей живут в шумных мегаполисах. Это место уникально своей возможностью уйти от всех забот и полностью погрузиться в общение с природой.
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