Компактный деревянный отель Maidla nature villa имеет миниатюрные размеры, уютный хьюге стиль и прекрасное расположение на территории природного курорта.

Дизайн сооружения был номинирован на премию Европейского Союза за современную архитектуру. Это пространство, которое погружает посетителей в нетронутую природу Эстонии и показывает отличную современную архитектуру и дизайн.

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Прекрасний приклад архітектури у незначних масштабах.

Дом в дремучем лесу / Фото Designboom

Отель стоит на семиметровых столбах и занимает площадь всего 28 квадратных метров. Сооружение окружено ступенчатыми деревянными террасами.

Деревянное украшение местности / Фото Designboom

Проект разработала архитектурная студия Mari Hunt. Главной целью было создать пространство, которое бы напоминало людям о хрупкости и ценности связи с природой.

Красота природы / Фото Designboom

Нетронутая природа становится все большей роскошью в мире, где большинство людей живут в шумных мегаполисах. Это место уникально своей возможностью уйти от всех забот и полностью погрузиться в общение с природой.

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