Дивовижна іскра естонського лісу: як виглядає мікроготель, в якому хочеться залишитись назавжди
Компактний дерев'яний готель Maidla nature villa має мініатюрні розміри, затишний х'юге стиль та прекрасне розташування на території природного курорту.
Джерело:Designboom
Дизайн споруди був номінований на премію Європейського Союзу за сучасну архітектуру. Це простір, який занурює відвідувачів у незайману природу Естонії та показує чудову сучасну архітектуру та дизайн.
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Прекрасний приклад архітектури постав у незначних масштабах.
Дім у дрімучому лісі / Фото Designboom
Готель стоїть на семиметрових стовпах та займає площу лише 28 квадратних метрів. Споруда оточена східчастими дерев'яними терасами.
Дерев'яна окраса місцевості / Фото Designboom
Проєкт розробила архітектурна студія Mari Hunt. Головною метою було створити простір, який би нагадував людям про крихкість та цінність зв'язку з природою.
Краса природи / Фото Designboom
Незаймана природа стає все більшою розкішшю у світі, де більшість людей мешкають у гамірних мегаполісах. Це місце унікальне своєю можливістю втекти від усіх турбот та повністю зануритися у спілкування із природою.
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