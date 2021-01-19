Удивительная птица: впечатляющее здание авиационного студенческого союза – фото
Современные студенческие корпуса выглядят нестандартно и разрабатываються не только для функциональных потребностей, но и эстетического удовольствия. Подробнее о фантастическом здании авиационного студенческого союза – в нашем материале.
В кампусе Авиационного университета Эмбри-Риддл построили впечатляющий центр для студенческого союза, сообщает портал ArchDaily.
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Над проектом работала архитектурная студия Ikon.5 architects. Здание напоминает птицу, а для заведения, обучающего пилотов и авиамехаников, лучшего символа и не придумаешь.
Каркас здания символизирует птицу / Фото ArchDaily
Площадь четырехэтажного здания прямо напротив входа в студенческий городок составляет более 16 тысяч квадратных метров. На первых трех уровнях сосредоточены зоны отдыха, учебные и офисные помещения, точки общественного питания и магазины.
Открытое и комфортное пространство / Фото ArchDaily
В распоряжении студенческого центра также есть почтовое отделение, радиостанция и зал для мероприятий вместимостью до 900 человек. Последний ярус занимает университетская библиотека.
Ночной вид учебного центра / Фото ArchDaily
Открытая терраса на втором уровне позволяет студентам беспрепятственно наблюдать за ракетами, которые запускает Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал, что расположен в ста километрах от университета. Кроме того, вплотную с кампусом проходит взлетно-посадочная полоса.
Студенческий медиацентр / Фото ArchDaily
Центральное ядро здания спроектировано в виде открытого атриума высотой в 60 метров. Зенитный фонарь, протянутый вдоль всей крыши, обеспечивает естественное освещение помещений. При этом непрозрачная светоотражающая оболочка, которая занимает большую часть кровли, защищает студентов от негативного воздействия жаркого солнца Флориды.
Новый кампус станет любимым местом студентов-авиаторов и очередным достоянием современной архитектуры.
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