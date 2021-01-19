Сучасні студентські корпуси виглядають нестандартно та проєктуються не лише для функціональних потреб, а й естетичного задоволення. Детальніше про фантастичну будівлю авіаційного студентського союзу – у нашому матеріалі.

У кампусі Авіаційного університету Ембрі-Ріддл побудували вражаючий центр для студентського союзу, повідомляє портал ArchDaily.

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Над проєктом працювала архітектурна студія Іkon.5 architects. Будівля нагадує птаха, а для закладу, який навчає пілотів та авіамеханіків, кращого символу і не вигадаєш.

Каркас будівлі символізує птаха / Фото ArchDaily

Площа чотириповерхової споруди прямо навпроти входу в студентське містечко становить понад 16 тисяч квадратних метрів. На перших трьох рівнях зосереджені зони відпочинку, навчальні та офісні приміщення, точки громадського харчування та магазини.

Відкритий та комфортний простір / Фото ArchDaily

У розпорядженні студентського центру також є поштове відділення, радіостанція та зал для заходів місткістю до 900 чоловік. Останній ярус займає університетська бібліотека.

Нічний вигляд навчального центру / Фото ArchDaily

Відкрита тераса на другому рівні дозволяє студентам безперешкодно спостерігати за ракетами, які запускає Космічний центр Кеннеді на мисі Канаверал, який розташований в ста кілометрах від університету. Крім того, впритул з кампусом пролягає злітно-посадкова смуга.

Студентський медіацентр / Фото ArchDaily

Центральне ядро будівлі спроєктоване у вигляді відкритого атріуму висотою в 60 метрів. Зенітний ліхтар, протягнутий уздовж всього даху, забезпечує природне освітлення приміщень. При цьому непрозора світловідбиваюча оболонка, що займає більшу частину покрівлі, захищає студентів від негативного впливу жаркого сонця Флориди.

Новий кампус стане улюбленим місцем студентів-авіаторів та черговим надбанням новітньої архітектури.