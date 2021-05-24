Удивительная связь с природой: как выглядит изумрудное кафе, что очаровывает дизайном

Природа стала неотъемлемым элементом любого дизайна. Как удалось создать кафе, которое вывело эту связь на новый уровень – читайте в материале.

Уникальное изумрудное кафе станет новой жемчужиной Нью-Йорка. Концепция кафе, разработанная студией ReutovDesign, сочетает в себе креативную интерпретацию современного дизайна и природного стиля.

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Уютное заведение имеет площадь всего 46 квадратных метров. Впрочем, идея кафе не в том, чтобы поражать размерами.

Неприхотливый, но стильный интерьер / Фото Archdaily

Яркая и красочная реализация предусматривает "прохождение" ростков бамбука сквозь серый бетон.

Место покоя и гармонии / Фото Archdaily

Бетонные стены контрастируют со стеклянной мебелью и зелеными элементами, что создает непередаваемую атмосферу.

Новый взгляд на "естественный" дизайн / Фото Archdaily

Концентрация мыслей на покое и творчеств – главная идея проекта, которую удалось воплотить на 100%.