Удивительное превращение: как заброшенное промышленное здание стало уютным офисом – фото
В мире множество старых промышленных зданий, которые уже никогда не будут использоваться по назначению. Впрочем, это не повод, чтобы они простаивали. Как превратить заброшенные комплексы в современные офисы – читайте в материале.
Старый блок расположен в небольшом комплексе бывших промышленных зданий в оживленном шанхайском районе Цзиньань. Новая жизнь помещению решила дать компания Neri&Hu, сообщает Wallpaper.
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Эта компания всегда была нацелена на повторное использование материалов, поэтому в разработке проекта учлось все, что можно сохранить от бывшего здания. Эта концепция известна как адаптивное повторное использование.
Для изменения вида здания нужно было немного / Фото Wallpaper
Главный фасад подвергся небольшой реконструкции, которая значительно улучшила внешний вид здания. Большие окна и оригинальный первый этаж изменили блок до неузнаваемости.
Бетонные столбы стали классной частью интерьера / Фото Wallpaper
Просторность – главная "изюминка" таких офисов / Фото Wallpaper
В интерьере архитекторы тоже пытались сохранить все бетонные конструкции и оставить их открытыми несмотря на возможные недостатки. В сочетании с современной мебелью и техникой это создало интересный визуальный эффект, который точно не назовешь неуместным.
Кабинет вдохновляет на работу и изобретения / Фото Wallpaper
Офисы в старых промышленных зданиях гарантируют просторность и сэкономят расходы на строительство, что делает их новым трендом в современной архитектуре.
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