Удивительное сочетание камня и дерева: вблизи Цюриха построили дом-павильон – фото
Пригород Цюриха – замечательный регион с невероятной экологией и красивым пейзажами, где ценят традиции и качество. О доме, который изготовлен из камня и дерева и с невероятным монолитным видом – в нашем материале.
Дом расположен в селе Бухбер, что близ Цюриха. В типологии домов этой местности преобладает традиционная двускатная крыша сельских фермерских зданий, информирует Archdaily.
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Дом из камня и дерева имеет массивную основу и деревянную конструкцию крыши. Консольная со всех сторон фасада кровля создает крытую внешнюю зону перед домом.
Традиционный сельский швейцарский дом / Фото Archdaily
Летом зона гостиной удваивается: раздвижные окна открываются и примыкают к внешней зоне под крышей.
В доме экономически оптимизированы внешние вмешательства / Фото Archdaily
Бетонный каркас является опорной конструкцией и поддерживает деревянную крышу. Все материалы внутри и снаружи остаются необработанными, только дерево и бетон. Первый этаж со спальнями полностью состоит из дерева.
Уютный и комфортный уголок / Фото Archdaily
Использование преимущественно переработанного бетона и местной древесины позволило получить незначительный углеродный след. Сырье конструкции – это ссылка на традиционный прагматичный способ строительства.
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