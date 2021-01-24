Пригород Цюриха – замечательный регион с невероятной экологией и красивым пейзажами, где ценят традиции и качество. О доме, который изготовлен из камня и дерева и с невероятным монолитным видом – в нашем материале.

Дом расположен в селе Бухбер, что близ Цюриха. В типологии домов этой местности преобладает традиционная двускатная крыша сельских фермерских зданий, информирует Archdaily.

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Дом из камня и дерева имеет массивную основу и деревянную конструкцию крыши. Консольная со всех сторон фасада кровля создает крытую внешнюю зону перед домом.

Традиционный сельский швейцарский дом / Фото Archdaily

Летом зона гостиной удваивается: раздвижные окна открываются и примыкают к внешней зоне под крышей.

В доме экономически оптимизированы внешние вмешательства / Фото Archdaily

Бетонный каркас является опорной конструкцией и поддерживает деревянную крышу. Все материалы внутри и снаружи остаются необработанными, только дерево и бетон. Первый этаж со спальнями полностью состоит из дерева.

Уютный и комфортный уголок / Фото Archdaily

Использование преимущественно переработанного бетона и местной древесины позволило получить незначительный углеродный след. Сырье конструкции – это ссылка на традиционный прагматичный способ строительства.