Передмістя Цюриха – чудовий регіон із неймовірною екологією та красивим пейзажами, де цінують традиції та якість. Про будинок, який виготовлений із каменю та дерева і з неймовірним монолітним виглядом – у нашому матеріалі.

Будинок розташований у селі Бухбер, що поблизу Цюріха. У типології будинків цієї місцевості переважає традиційний двосхилий дах сільських фермерських будівель, інформує Archdaily.

Читайте також Суворий мінімалізм посеред Альпійських гір: у Тіролі відкрили новий готель

Будинок з каменю та дерева має масивну основу та дерев'яну конструкцію даху. Консольна з усіх боків фасаду покрівля створює криту зовнішню зону перед будинком.

Традиційний сільський швейцарський будинок / Фото Archdaily

Влітку зона вітальні подвоюється: розсувні вікна відкриваються і примикають до зовнішньої зони під дахом.

У домі економічно оптимізовані зовнішні втручання / Фото Archdaily

Бетонний каркас є опорною конструкцією та підтримує дерев’яний дах. Всі матеріали всередині та зовні залишаються необробленими, лише дерево та бетон. Перший поверх зі спальними кімнатами повністю складається з дерева.

Затишний та комфортний куточок / Фото Archdaily

Використання переважно переробленого бетону та місцевої деревини дозволило отримати незначний вуглецевий слід. Сировина конструкції – це посилання на традиційний прагматичний спосіб будівництва.