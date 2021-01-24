Дивовижне поєднання каменю та дерева: поблизу Цюриха збудували дім-павільйон – фото
Передмістя Цюриха – чудовий регіон із неймовірною екологією та красивим пейзажами, де цінують традиції та якість. Про будинок, який виготовлений із каменю та дерева і з неймовірним монолітним виглядом – у нашому матеріалі.
Будинок розташований у селі Бухбер, що поблизу Цюріха. У типології будинків цієї місцевості переважає традиційний двосхилий дах сільських фермерських будівель, інформує Archdaily.
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Будинок з каменю та дерева має масивну основу та дерев'яну конструкцію даху. Консольна з усіх боків фасаду покрівля створює криту зовнішню зону перед будинком.
Традиційний сільський швейцарський будинок / Фото Archdaily
Влітку зона вітальні подвоюється: розсувні вікна відкриваються і примикають до зовнішньої зони під дахом.
У домі економічно оптимізовані зовнішні втручання / Фото Archdaily
Бетонний каркас є опорною конструкцією та підтримує дерев’яний дах. Всі матеріали всередині та зовні залишаються необробленими, лише дерево та бетон. Перший поверх зі спальними кімнатами повністю складається з дерева.
Затишний та комфортний куточок / Фото Archdaily
Використання переважно переробленого бетону та місцевої деревини дозволило отримати незначний вуглецевий слід. Сировина конструкції – це посилання на традиційний прагматичний спосіб будівництва.
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