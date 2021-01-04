Ворог ремоуту: як виглядає сучасний офіс мрії, який не захочеться покидати – фото
Сьогодні все більше стає очевидним, що через деякий час стандартні офіси відійдуть у минуле. Але архітектори створили проєкт, який чудово підійде як для одинаків, так і для невеликих команд. Як він виглядає та чому про очікування кінця робочого дня можна забути – читайте в матеріалі.
Студія модульного дизайну ÖÖD створила чудовий проєкт для тих, хто мріє працювати в оточенні природи, не позбавляючи себе комфорту традиційного офісу, повідомляє Inhabitat.
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Збірні скляні кабінки з дзеркальними стінами коштують близько 22 тисяч доларів. Конструкція проєкту передбачає легке транспортування та установку офісу в будь-якому зручному місці, яке надихає на роботу.
В такий офіс хочеться повертатись / Фото Inhabitat
Основу офісу складає дерево, яке забезпечує єднання з природою. Площа модулю достатня для того, щоб помістити усі необхідні для роботи речі та забезпечити комфортну роботу кількох працівників.
Проєкт чудово вписується і в міський ландшафт / Фото Inhabitat
Ідеально – це коли нічого зайвого / Фото Inhabitat
Архітектори пропонують встановлювати офіс на природі, але завдяки дзеркальним стінам він чудово впишеться і в міський ландшафт, адже набуде вигляду навколишнього середовища. Окрім того, скло відбиває 97% сонячних променів, тому природнє світло забезпечить комфорт, але не заважатиме зображенню на екранах моніторів.
Тут легко запрацюватись до ночі / Фото Inhabitat
Модульні офіси від ÖÖD – це екологічне та просте рішення майбутнього, яке вже незабаром набуде популярності.
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