Соединенные Штаты Америки являются колыбелью небоскребов, ведь первое высотное здание построили именно здесь. Какими архитектурными новинками поразил нелегкий 2020 – читайте в материале.

The Tower Info опубликовал список самых высоких зданий США, которые уже открыли свои двери в 2020 или планируют это сделать в ближайшее время.

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Жилые комплексы классифицируются от самого высокого до самого низкого по стандартной или архитектурной высоте, что означает, что высота шпиля также была учтена, но без антенны.

Central Park Tower

Высота: 472 м

472 м Количество этажей : 95

95 Город: Нью-Йорк ​

​Жилая башня завершена в ноябре 2020 года и стала самым высоким зданием в Америке, а крыша этого небоскреба выше, чем в любого другого здания в Западном полушарии. Башня в основном служит жилым домом, а нижние 5 этажей будут занимать торговые площади.

Адрес: 57th Street in Midtown Manhattan / Фото The Tower Info

One Vanderbilt

Высота: 427 м

427 м Количество этажей: 67

67 Город: Нью-Йорк

Небоскреб площадью более 150 тысяч квадратных метров. Верхние этажи предназначены как офисные помещения премиум класса. Каждый этаж имеет потолок высотой от 4,5 метров. Также здесь предусмотрена обеденная зона мирового класса. Один из верхних этажей содержит смотровую площадку, которая называется Summit, и она будет одним из самых высоких в городе.

Расположение: 42nd Street and Vanderbilt Avenue / Фото The Tower Info

St. Regis Chicago

Высота: 365 м

365 м Количество этажей: 101

101 Город: Чикаго

Конструкция состоит из трех взаимосвязанных башен разной высоты, которые называются "стеблями". Это самый высокий комплекс в мире, спроектированный женщиной. Создатель этого здания – Жанна Ган и его архитектурная фирма Studio Gang Architects. Строительство небоскреба стоило почти 1 миллиард долларов.

Локация: 363 East Wacker Drive / Фото The Tower Info

30 Hudson Yards

Высота: 395 м

395 м Количество этажей: 101

101 Город: Нью-Йорк

​Сверхвысокий небоскреб, расположенный на Манхэттене, имеет треугольную смотровую площадку, которая выступает с 101-го этажа. В фойе здания будут размещены работы испанского художника Жауме Пленса, состоящие из 11 сфер из нержавеющей стали, предназначенные для представления глобального единства и культурного многообразия.

Расположение: 500 West 33rd Street / Фото The Tower Info

2020 принес миру абсолютно неожиданные сюрпризы, однако общество несмотря на все неурядицы научилось реагировать на проблемы и вызовы. Лучшее доказательство – эти прекрасные здания, которые удалось завершить, преодолев много трудностей.