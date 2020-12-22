Высота и уникальность: наиболее потрясающие жилые комплексы Поднебесной – фото
Китай за год строит больше жилых комплексов, чем любая другая страна. Как выглядят самые уникальные сооружения – в материале.
Китай – творческая мечта любого архитектора, поскольку именно здесь собраны сооружения уникальных форм и размеров. Эта страна обладает многими зданиями, которые имеют высоту более 200 метров, что составляет около 40% от общего количества во всем мире, информирует Urban Hub.
Читайте также Сказка у мегаполиса: современный замок в Нью-Йорке
Shanghai Tower
Одно из самых высоких зданий в мире – 128-этажный небоскреб Shanghai Tower, который имеет 632 метров высоты. Здание собирает дождевую воду и повторно использует сточные воды, имеет комбинированную систему охлаждения и отопления, а также использует 40 других энергосберегающих мероприятий.
Шанхайская башня возвышается в облаках / Фото Urban Hub
Skybridge Crystal
В еще одном китайском городе Чуцин расположено архитектурное чудо Skybridge Crystal. По проекту американского архитектурного бюро Safdie Architects предусмотрен небесный мост, соединяющий четыре 250-метровых небоскреба.
Skybridge Crystal – горизонтальный небоскреб / Фото Urban Hub
Guangzhou Circle
Самое высокое круглое здание в мире, которое расположено в Гуанчжоу. Общая высота 138 метров для 33 этажей. Его круглая форма и отверстие посередине спроектированы в знак уважения к древнекитайским монетам. Здесь много и других символик и традиций фэн-шуй, среди которых и двойной диск из нефрита, который является королевским символом древнекитайской династии, а также цифра 8 и символ бесконечности.
Комплекс невиданной формы / Фото Urban Hub
Для сторонников многоэтажек Китай – уникальная страна, которая из-за своей густонаселенности создает невиданные комплексы и здания.
Поделиться новостью