Китай за год строит больше жилых комплексов, чем любая другая страна. Как выглядят самые уникальные сооружения – в материале.

Китай – творческая мечта любого архитектора, поскольку именно здесь собраны сооружения уникальных форм и размеров. Эта страна обладает многими зданиями, которые имеют высоту более 200 метров, что составляет около 40% от общего количества во всем мире, информирует Urban Hub.

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Shanghai Tower

Одно из самых высоких зданий в мире – 128-этажный небоскреб Shanghai Tower, который имеет 632 метров высоты. Здание собирает дождевую воду и повторно использует сточные воды, имеет комбинированную систему охлаждения и отопления, а также использует 40 других энергосберегающих мероприятий.

Шанхайская башня возвышается в облаках / Фото Urban Hub

Skybridge Crystal

В еще одном китайском городе Чуцин расположено архитектурное чудо Skybridge Crystal. По проекту американского архитектурного бюро Safdie Architects предусмотрен небесный мост, соединяющий четыре 250-метровых небоскреба.

Skybridge Crystal – горизонтальный небоскреб / Фото Urban Hub

Guangzhou Circle

Самое высокое круглое здание в мире, которое расположено в Гуанчжоу. Общая высота 138 метров для 33 этажей. Его круглая форма и отверстие посередине спроектированы в знак уважения к древнекитайским монетам. Здесь много и других символик и традиций фэн-шуй, среди которых и двойной диск из нефрита, который является королевским символом древнекитайской династии, а также цифра 8 и символ бесконечности.

Комплекс невиданной формы / Фото Urban Hub

Для сторонников многоэтажек Китай – уникальная страна, которая из-за своей густонаселенности создает невиданные комплексы и здания.