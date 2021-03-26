В Австралии построили особенный дом, который расположен над обрывом рядом с Великой океанской дорогой. Резиденция является чрезвычайным частным местом отдыха и имеет минималистичный внешний вид.

Дизайн дома соответствует послевоенной эпохе и имеет австралийскую типологию фибрового дома на пляже. Дом имеет прекрасный вид на Басовый пролив и долину Крик.

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Элегантная городская резиденция поддерживается на тонких колоннах. Она выступает наружу из крон деревьев, что максимально улучшает вид и дает больший доступ к солнечному свету.

Площадь проекта составляет 70 квадратных метров / Фото Аrchdaily

В доме оборудованы две просторные спальни, которые имеют большие раздвижные двери, из которых открывается вид на океан и прекрасную долину. В конце коридора оборудован четырехсторонний камин, отделанный черной сталью.



Прекрасная резиденция / Фото Аrchdaily

Все технические помещения здания были скрыты, что позволило непрерывно взаимодействовать с архитектурой и ландшафтом. Ванная комната скрыта за поворотными дверями, а мансардные окна обеспечивают естественное освещение.



Шикарные террасы на всю площадь здания / Фото Аrchdaily

Воспользовавшись всеми преимуществами северной ориентации здания, стеклянная раздвижная стена и открытая палуба максимально способствуют объединению жизни в помещении и на открытом воздухе.