Лісові будиночки завжди мають особливий затишний шарм. Новий будинок у Китаї вирізняється ще й особливою формою.

Архітектурна студія ZJJZ спроєктувала унікальний будинок у лісах Китаю. Дизайн дому у формі гриба наголошує на особливих відносинах із навколишнім середовищем.

Цікаво Життя над прірвою: унікальний дім на палях над річкою в Австралії

Дім складається з двом частин, які мають своє функціональне призначення.

Унікальний дім чудово вписується у ліс / Фото Archdaily

Основна частина "гриба" – це велика кімната з панорамним вікном, яке дарує чудовий вигляд на ліс.

Відсутність стін дарує чудовий огляд на місцевість / Фото Archdaily

Менша верхня частина служить дитячою зоною. Конусоподібний дах створює відчуття необмеженого розширення простору.

Природні матеріали – завжди хороше рішення / Фото Archdaily

Дім-гриб – це новий погляд на лісний затишок та гармонійну взаємодію з навколишнім природнім середовищем.