В одном из старых районов Пекина (Бейджина) типичный исторический городской домик подвергся глобальной реконструкции. Помещение имело площадь 90 метров квадратных, но очень низкие потолки. Как выглядит дом после реновации – смотрите в материале.

Сооружение было построено еще в 1980 году, сообщает Archdaily.

Вас может заинтересовать Мне с собой: во Франции разработали переносной домик на 22 квадратных метра – фото

Впрочем, уровень земли внутреннего дворика ниже, чем пол в самом доме. Высота потолка не превышала двух метров. Так что даже просто пройти по комнате было нелегко.

Внутренний дворик тоже немного углубляли / Фото Archdaily

Из-за ограничений на строительство в этом районе, владельцам пришлось опускать пол, внутри пришлось устанавливать стальные колонны, чтобы перекрытие выдержало углубление. Даже после завершения ремонта одна из колонн осталась на месте.

Интерьер отличается своей белизной / Фото Archdaily

Внутреннему дворику также придали больше смысла, ведь выйти к нему можно теперь почти из каждой комнаты.

Так выглядел дворик перед началом ремонта / Фото Archdaily

К слову: Металлическая паутина: в Японии появился дом, который построен из лесов – фото

Снаружи дом обложили темной плиткой, которая контрастирует с белоснежными интерьерами.

Смотрите больше фото ремонта дома из Китая: