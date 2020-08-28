Металлическая паутина: в Японии появился дом, который построен из леса – фото
Архитектор Судзуко Ямада проектировал и воплотил в жизнь проект дома, который состоит из стальных труб и платформ – типового строительного леса. Это трехэтажная конструкция с двускатной крышей полностью покрыта листами гофрированного металла, кроме той стороны, которая выходит на передний двор.
Дом построили в одном из жилых районов Токио, сообщает Dezeen.
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Именно фронтальная стена в помещении отсутствует, ведь конструкция здесь разработана из 34 окон разного размера и створок, которые сделаны из стали или алюминия.
В общем дом имеет 3 этажа / Фото Dezeen
На втором этаже конструкция из лесов образует своеобразные балконы для жильцов. Также леса поддерживают вазоны и другие растения, а винтовые лестницы позволяют попасть на каждый из этажей и добраться до этих растений.
Деревья закрывают прозрачную переднюю стену от прохожих / Фото Dezeen
Еще одно преимущество такого дома – каркас можно легко перенастроить и создать дополнительные поручни или место для сушки белья.
Главная причина создания такого дома было обеспечение единения жильцов с природой.
Интерьер здесь облицован фанерой / Фото Dezeen
Я думал, что, собрав эти леса, мы могли бы создать место, где люди могут жить и прятаться, как животные в лесу,
– пояснил архитектор.
Добраться к дому также можно с помощью наружной лестницы / Фото Dezeen
Внутри дом облицован фанерой из хвойного дерева, а столбы здания – из древесины рисовой сосны.
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