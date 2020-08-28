Архитектор Судзуко Ямада проектировал и воплотил в жизнь проект дома, который состоит из стальных труб и платформ – типового строительного леса. Это трехэтажная конструкция с двускатной крышей полностью покрыта листами гофрированного металла, кроме той стороны, которая выходит на передний двор.

Дом построили в одном из жилых районов Токио, сообщает Dezeen.

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Именно фронтальная стена в помещении отсутствует, ведь конструкция здесь разработана из 34 окон разного размера и створок, которые сделаны из стали или алюминия.

В общем дом имеет 3 этажа / Фото Dezeen

На втором этаже конструкция из лесов образует своеобразные балконы для жильцов. Также леса поддерживают вазоны и другие растения, а винтовые лестницы позволяют попасть на каждый из этажей и добраться до этих растений.

Деревья закрывают прозрачную переднюю стену от прохожих / Фото Dezeen

Еще одно преимущество такого дома – каркас можно легко перенастроить и создать дополнительные поручни или место для сушки белья.

Главная причина создания такого дома было обеспечение единения жильцов с природой.

Интерьер здесь облицован фанерой / Фото Dezeen

Я думал, что, собрав эти леса, мы могли бы создать место, где люди могут жить и прятаться, как животные в лесу,

– пояснил архитектор.

Добраться к дому также можно с помощью наружной лестницы / Фото Dezeen

Внутри дом облицован фанерой из хвойного дерева, а столбы здания – из древесины рисовой сосны.

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