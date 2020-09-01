В одному зі старих районів Пекіна (Бейджина) типовий історичний міський будиночок зазнав глобальної реконструкції. Приміщення мало площу 90 метрів квадратних, але дуже низькі стелі. Як виглядає будинок після реновації – дивіться в матеріалі.

Споруда була побудована ще у 1980 році, повідомляє Archdaily.

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Втім, рівень землі внутрішнього дворика є нижчим, ніж підлога у самому будинку. Висота стелі не перевищувала двох метрів. Тож навіть просто пройти по кімнаті було нелегко.



Внутрішній дворик теж трохи поглиблювали / Фото Archdaily

Через обмеження на будівництво у цьому районі, власникам довелось опускати підлогу, всередині довелось встановлювати сталеві колони, щоб перекриття витримало поглиблення. Навіть після завершення ремонту одна з колон лишилась на місці.



Інтер'єр вирізняється своєю білизною / Фото Archdaily

Внутрішньому дворику також надали більше сенсу, адже вийти до нього можна тепер майже з кожної кімнати.



Так виглядав дворик перед початком ремонту / Фото Archdaily

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Зовні будинок обклали темною плиткою, яка контрастує з білосніжними інтер'єрами.

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