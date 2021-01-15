Родинне гніздо посеред природи – саме такими приватні будинки у лісах Канади постають у кінематографі. Про будинок, який чудово вписався б у будь-який сімейний фільм – у матеріалі.

Цей чудовий будинок розташований в регіоні Квебек, на межі з американським кордоном. Берег озера Мемфремагог – чудове місце для сімейного затишку та єднання з природою, повідомляє Harmonies. Цікаво Романтика та море: захопливі фото вілли з природного каменю на Майорці Проєкт розробила архітектурна фірма MU Architecture. Розкішне помешкання окрім чудового місця розташування може похизуватися нетиповим дизайном. Сучасний та стильний дизайн будинку / Фото Harmonies Вдале поєднання різних тонів / Фото Harmonies Архітектори задумували будинок як "гімн спокою". Панорамні вікна та тераси забезпечують користування усіма перевагами, які дає озеро поблизу. Просторий та вишуканий інтер'єр / Фото Harmonies Взаємодія відкритих та закритих просторів будинку гарантує постійний "доторк" до навколишньої природи. Ванна з фантастичний видом / Фото Harmonies Темний фасад чудово контрастує з великою кількістю природного світла, яке забезпечують вікна та скляні мансарди. Тренуватися в такому залі не відмовиться ніхто / Фото Harmonies Чудове місце для неквапливих розмов або роздумів / Фото Harmonies Цей дім – прекрасний варіант для сім'ї, який дозволить максимально насолодитися спокоєм природи та фантастичними краєвидами, які дарує озеро.