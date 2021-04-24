Casa Tobita – это очень уютный и функциональный дом, стоимость которого составляет менее 115 тысяч фунтов стерлингов.
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Одноэтажный дом, расположенный на восточной стороне озера Ранко, стал комфортним гнездышком для сельских супругов.
Просто фантастическая местность / Фото Dezeen
Дом имеет площадь 270 квадратных метров. Контрукция дома предусматривает легкое строительство. Это позволило местным работникам выполнить все работы, что изрядно удешевило строительство.
Территория семейного уюта / Фото Dezeen
Мексиканская древесина, которая стала основным материалом строительства, гарантирует комфорт в интерьере и обеспечивает великолепный внешний вид дома.
Просыпаться от лучей солнца / Фото Dezeen
Этот дом – прекрасный пример невероятного семейного уголка, который стал прибежищем чувств среди сказочной природы.