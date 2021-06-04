Участок в Хайтгейт-Хилл расположен сверху над рекой. Также здесь есть спуск к воде, но архитекторы решили не использовать его в строительстве.

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Команде Wilson Architects пришло в голову сделать акцент на открытых пространствах и подчеркнуть прекрасные речные пейзажи.

Уютные открытые пространства / Фото Archdaily

На этом месте был старый одноэтажный дом, но его устарелость отвергла возможность частичной реставрации и перестройки.

Замечательные виды / Фото Archdaily

Новый дом имеет площадь 252 квадратных метра. Строительство затянулось из-за получения разрешительной документации, ведь все дома района должны быть похожими по стилю.

Вечером дом еще красивее / Фото Archdaily

Также благодаря открытости архитекторам удалось достичь полной гармонии дома с окружающей средой.

Зона у камина – территория семейного веселья / Фото Archdaily

Этот дом – замечательное воплощение мечты об уютном уголке вблизи реки.