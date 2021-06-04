Ділянка у Хайтгейт-Хілл розташована зверху над річкою. Також тут є спуск до води, але архітектори вирішили не використовувати його у будівництві.

Цікаво Життя в стилі хюґе та скандинавська філософія: ЖК HYGGE вже на фінішній прямій

Команді Wilson Architects спало на думку зробити акцент на відкритих просторах та підкреслити чудові річкові краєвиди.

Затишні відкриті простори / Фото Archdaily

На цьому місці був старий одноповерховий будинок, але його застарілість відкинула можливість часткової реставрації та перебудови.

Чудовий краєвиди / Фото Archdaily

Новий будинок має площу 252 квадратних метри. Будівництво затягнулося через отримання дозвільної документації, адже всі будинки району мають бути схожими за стилем.

Ввечері будинок ще гарніший / Фото Archdaily

Також завдяки відкритості архітекторам вдалося досягнути повної гармонії будинку з навколишнім середовищем.

Зона біля каміну – територія сімейних веселощів / Фото Archdaily

Цей будинок – чудове втілення мрії про затишний куточок поблизу річки.