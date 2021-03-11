Фонд Gateway оголосив про намір будівництва першого готелю у космосі. Проєкт названий Voyager Station і його планують завершити у 2027 році.

Станція "Voyager" буде побудована фірмою Orbital Assembly Corporation, яка називає себе першою у світі великою космічною будівельною компанією. За даними організації, будівництво об'єкта площею 50 тисяч квадратних метрів розпочнеться у 2026 році, а перші пасажири зможуть відвідати готель у 2027 році.

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Готель матиме кільцеподібну форму, яка надаватиме станції гравітації, еквівалентній шостій частині земної.

Особливий та унікальний готель / Фото Dezeen

Метою проєкту є створення унікального індивідуального простору, який подарує особливий та незабутній відпочинок.

Перший космічний простір для відпочинку / Фото Dezeen

Старшим архітектором проєкту є Тім Алартер. Як зазначають розробники, вихід у космос буде просто одним із варіантів, який люди оберуть для відпочинку, так само як вирушити у круїз або у світ Діснея.



У готелі будуть розкішні вілли та окремі спальні / Фото Dezeen

З моменту першої презентації проєкту корпорація Orbital Assembly відкрила більше деталей про конструкцію особливого готелю. Першим елементом, який буде побудовано, стане центральна кільцева конструкція, яка міститиме док-центр. Після цього буде зведено зовнішнє кільце діаметром 200 метрів, яке буде зібране та з'єднане з центральним кільцем мережею спиць. Це кільце підтримуватиме 24 модульні житла, які будуть використовуватися для підтримки всіх споруд та приміщень.

Вишуканий дизайн неземного простору / Фото Dezeen

У готелі планують розмістити як комплексні готельні номери, так і розкішні вілли. Також тут будуть ресторани, бари та спортзал. Дизайн інтер'єрів буде сформовано з природних матеріалів та спокійних кольорів.

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Футуристичний вигляд / Фото Dezeen

Готельні номери та вілли можна буде зняти на тиждень, місяць або навіть назавжди. У найбільших віллах будуть спальні місця на 16 осіб, а також три ванні кімнати та кухня. Поряд з віллами на космічній станції будуть розміщені численні готельні люкси площею 30 квадратних метрів, які матимуть ліжко для двох людей та приватну ванну кімнату.



Неземний відпочинок / Фото Dezeen

Космічний готель високого класу своїми послугами зможе конкурувати з найкращими місцями на Землі. Гості матимуть можливість відпочити у трирівневому барі з ексклюзивною кухнею з усіма стравами, які б могли очікувати на розкішному круїзному судні або у великому готелі.

Також у готелі буде свій концертний зал, де відомі музиканти створюватимуть неземну атмосферу на станції, яка кружлятиме у космосі.