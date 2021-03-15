Затишок у занедбаній будівлі: унікальне кафе у Гонконгу
Кафе TIL має милий фасад та розташоване на першому поверсі старого житлового будинку. Красивий громадський простір прикрашає занедбану та похмуру стару будівлю.
Джерело:Timeout
Архітектурні фірми Studio Etain Ho та Absence from Island створили кафе з теракотовою кольоровою гаммою та напівкруглими формами. Затишна споруда має розмір у 30 квадратних метрів.
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Унікальний фасад і щільний трикутний план, в який архітекторам вдалося втиснути компактну кухню і барну зону із сервірувальним столиком, а також зону для сидіння на лавці та два туалети, стає зручним простором для жителів району.
Стильний простір / Фото Timeout
Окрім колірної гами, напівсферична форма нагадує захід сонця. Ця тематика вплетена в дизайн стін та вікон кафе. Вся структура утворює виразний геометричний фасад, який відрізняє кафе від сірого бетонного оточення.
Затишне кафе / Фото Timeout
Дизайн кафе натхнений золотим заходом Австралії. Теплий червоно-оранжевий колір став тематичним, на нього також посилаються моноліти з пісковику Улуру в Червоному центрі Північної Австралії. Текстуру запеченого землистого пісковику також представляє випалена керамічна плитка, яка закріплена в нижній частині фасаду.
Яскравий дизайн у похмурій будівлі / Фото Timeout
Ідея кафе – соціальний центр, де можна комфортно відпочити. Місця для сидіння на лавці встановлені в одному трикутному куті з двома рядами, спрямованими один до одного. Лавки та кавова стійка, розташовані по периферії кафе з фокусом в центр, повинні посилити взаємодію та створити відчуття спільності.
На фасаді також розроблений тонкий барний стіл, щоб клієнти, а особливо власники собак, могли насолоджуватися кавою на відкритому повітрі та одночасно заглядати в кафе.
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