Кафе TIL має милий фасад та розташоване на першому поверсі старого житлового будинку. Красивий громадський простір прикрашає занедбану та похмуру стару будівлю.

Архітектурні фірми Studio Etain Ho та Absence from Island створили кафе з теракотовою кольоровою гаммою та напівкруглими формами. Затишна споруда має розмір у 30 квадратних метрів.

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Унікальний фасад і щільний трикутний план, в який архітекторам вдалося втиснути компактну кухню і барну зону із сервірувальним столиком, а також зону для сидіння на лавці та два туалети, стає зручним простором для жителів району.

Стильний простір / Фото Timeout

Окрім колірної гами, напівсферична форма нагадує захід сонця. Ця тематика вплетена в дизайн стін та вікон кафе. Вся структура утворює виразний геометричний фасад, який відрізняє кафе від сірого бетонного оточення.

Затишне кафе / Фото Timeout

Дизайн кафе натхнений золотим заходом Австралії. Теплий червоно-оранжевий колір став тематичним, на нього також посилаються моноліти з пісковику Улуру в Червоному центрі Північної Австралії. Текстуру запеченого землистого пісковику також представляє випалена керамічна плитка, яка закріплена в нижній частині фасаду.

Яскравий дизайн у похмурій будівлі / Фото Timeout

Ідея кафе – соціальний центр, де можна комфортно відпочити. Місця для сидіння на лавці встановлені в одному трикутному куті з двома рядами, спрямованими один до одного. Лавки та кавова стійка, розташовані по периферії кафе з фокусом в центр, повинні посилити взаємодію та створити відчуття спільності.

На фасаді також розроблений тонкий барний стіл, щоб клієнти, а особливо власники собак, могли насолоджуватися кавою на відкритому повітрі та одночасно заглядати в кафе.