Дом построен для пары заядлых коллекционеров и задуман как совокупность частей, каждая из которых имеет уникальную ориентацию на свет и дизайн. Несколько конструкций соединяются с помощью коридора, изложенного стеклом. Изюминкой проекта является галерея для экспонирования искусства.
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Снос оригинального ранчо позволил восстановить прежнюю дубовую рощу и вернуть земли естественное состояние. Новые насаждения будут способствовать будущему росту экосистемы вокруг дома.
Замечательный дом / Фото Аrchdaily
Дом представляет собой открытую конструкцию из столбов и балок. Деревянные элементы приспособлены к геометрии дома и состоят из инженерного бруса и шпона.
Панорамная стена / Фото Аrchdaily
Район Южной Калифорнии, в котором расположена вилла, известный своими пожарами. Как результат, местные строительные нормы запрещают использовать древесину, не защищеную от огня. Для решения этой задачи дом построен с деревянной внутренней конструкцией и огнеупорной внешней броней из медной плитки.
Необычный фасад / Фото Аrchdaily
Медная кожа была отделена от деревянного каркаса с помощью специальной петли.
Прекрасное убранство дома / Фото Аrchdaily
Цвет и материал также играют важную роль в этом проекта. Большую часть палитры материалов была выбрана за ее сырьевыми качествами: дубовые двери, оцинкованные стальные ограждающие потолки, дубовые двери шкафов, бетонные дымоходы и пол. Белые стены галереи, наоборот, подчеркивают современную коллекцию искусства владельцев.
Вид сверху на художественное поместье / Фото Аrchdaily
Дополнительных красок проекту добавляют яркие интерьеры и элементы декора. Мансардные окна добавляют естественного света, создавая ощущение открытого неба.