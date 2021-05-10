Дім збудований для пари завзятих колекціонерів та задуманий як сукупність частин, кожна з яких має унікальну орієнтацію на світло та дизайн. Кілька конструкцій з'єднуються за допомогою сполучного коридору, викладеного склом. Родзинкою проєкту є галерея для експонування мистецтва.

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Знесення оригінального ранчо дозволило відновити колишній дубовий гай і повернути землі природний стан. Нові насадження будуть сприяти майбутньому зростанню екосистеми навколо будинку.

Чудовий дім / Фото Аrchdaily

Дім являє собою відкриту конструкцію зі стовпів та балок. Дерев'яні елементи пристосовані до геометрії будинку та складаються з інженерного бруса та шпону.



Панорамна стіна / Фото Аrchdaily

Район Південної Каліфорнії, у якому розташована вілла, відомий своїми пожежами. Як результат, місцеві будівельні норми забороняють використовувати деревину, не захищену від вогню. Для вирішення цього завдання будинок побудований з дерев'яною внутрішньою конструкцією та вогнетривкою зовнішньою бронею з мідної плитки.

Незвичний фасад / Фото Аrchdaily

Мідна шкіра була відокремлена від дерев'яного каркаса за допомогою спеціальної завіси.



Прекрасне оздоблення дому / Фото Аrchdaily

Колір і матеріал також відіграють важливу роль у цьому проєкті. Більшу частину палітри матеріалів було обрано за її сировинними якостями: дубові двері, оцинковані сталеві огороджувальні стелі, дубові двері шаф, бетонні димоходи та підлога. Білі стіни галереї, навпаки, підкреслюють сучасну колекцію мистецтва власників.

Вид згори на мистецький маєток / Фото Аrchdaily

Додаткових барв проєкту додають яскраві інтер'єри та елементи декору. Мансардні вікна додають природного світла, створюючи відчуття відкритого неба.