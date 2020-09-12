В открытом доступе появился фильм Enter Through The Balcony, что в переводе означает "вход через балкон". Съемки фильма провела украинская студия Minimal Movie при поддержке Украинского культурного фонда. Фильм призван расшифровать феномен застекленных балконов в украинских многоэтажках, которые оставил после себя Советский Союз.

Посмотреть фильм можно в виртуальном кинотеатре фестиваля короткометражек Wiz-Art, сообщает Дом 24.

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Изначально планировалось, что лента будет доступна в 2021 году, однако просмотреть ее можно бесплатно до конца суток 13 сентября. Общий бюджет фильма режиссерства Романа Блажана составил чуть более одного миллиона гривен.

По словам режиссера, почти каждый из нас попадал в ступор и хотел понять, что же в голове у владельцев этих балконов. Поэтому этот фильм призван хотя бы частично дать ответ на этот вопрос.

Зрителя, который захочет посмотреть наш фильм, я бы попросил перед просмотром вспомнить соседский балкон, который больше всего выводят из эмоционального равновесия. Обещаю, что какая-то часть внутреннего конфликта пропадет – фильм заряжен на добро,

– сказал Роман Блажан

Большинство жилых массивов украинских городов состоят из советских домов / Фото Archdaily

Режиссер рассказывает, что для фильма съемочная группа записала много комментариев архитекторов, социологов, антропологов, чиновников мэрий и областных администраций, специалистов по реставрации исторических зданий и владельцев компаний по остеклению. Ну и конечно с самими владельцами балконов.

Один из "шедевров" современных пристроек в Украине / Фото Archdaily

Авторы фильма выясняли, почему большинство украинских балконов в Украине используются по разному назначению, кроме основного. Также искали ответ на вопрос почему украинцы так не любят советскую архитектуру и как принять то, чего уже не исправить.

Иногда такие балконы сильно портят общий вид дома / Фото Archdaily

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Съемки ленты проходили в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Полтаве и Верхних Плавнях.

Посмотреть фильм можно по ссылке

Смотрите тизер к фильму: