У відкритому доступі з'явився фільм Enter Through The Balcony, що в перекладі означає "Вхід через балкон". Зйомки фільму провела українська студія Minimal Movie за підтримки Українського культурного фонду. Фільм покликаний розшифрувати феномен засклених балконів в українських багатоповерхівках, які залишив по собі Радянський Союз.

Переглянути фільм можна у віртуальному кінотеатрі фестивалю короткометражок Wiz-Art, повідомляє Дім 24.

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Спочатку планувалось, що стрічка буде доступною у 2021 році, втім переглянути її можна безкоштовно до кінця доби 13 вересня. Загальний бюджет фільму за режисерством Романа Блажана склав трохи більше одного мільйона гривень.

За словами режисера, майже кожен із нас потрапляв в ступор і хотів зрозуміти, що ж в голові у власників цих балконів. Тому цей фільм покликаний хоча б частково дати відповідь на це запитання.

Глядача, який захоче подивитися наш фільм, я б попросив перед переглядом згадати сусідський балкон, який найбільше виводять з емоційної рівноваги. Обіцяю, що якась частина внутрішнього конфлікту пропаде – фільм заряджений на добро,

– сказав Роман Блажан



Більшість житлових масивів українських міст складаються з радянських будинків / Фото Archdaily

Режисер розповідає, що для фільму знімальна група записала багато коментарів архітекторів, соціологів, антропологів, чиновників мерій і обласних адміністрацій, фахівців з реставрації історичних будівель та власників компаній зі скління. Ну і звісно з самими власниками балконів.



Один з "шедеврів" сучасних прибудов в Україні / Фото Archdaily

Автори фільму з'ясовували, чому більшість українських балконів в Україні використовуються за різним призначенням, окрім основного. Також шукали відповідь на питання чому українці так не люблять радянську архітектуру та як прийняти те, чого вже не виправити.



Подекуди такі балкони сильно псують загальний вигляд будинку / Фото Archdaily

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Зйомки стрічки відбувались у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Вінниці, Полтаві та Горішніх Плавнях.

Переглянути фільм можна за посиланням

Дивіться тизер до фільму: