В Пакистане дизайнеры создали конструкцию, которая станет любимым местом для детей. Здесь можно развлекаться или отдыхать под солнцем и ветром.

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Клиенты обратились к дизайнерам с просьбой предоставить детям безопасное и экологическое пространство для обучения и развлечений.

Замечательное игровое пространство / Фото Designbom

Также дизайнеры должны были позаботиться о том, чтобы материал был приятным на ощупь, выдерживал горячее солнце и соленый бриз.

Детская мечта / Фото Designbom

Выслушав все просьбы, дизайнеры создали простую деревянную контрукцию. Благодаря балкам дети могут вылезать вверх, а открытость пространства гарантирует наслаждение природой. Конструкция стоит на вылитой из бетона плите, которая покрыта песком.

Это решение подходит для всех, кто хочет предоставить детям свое безопасное место во дворе, где они смогут играть, учиться или просто отдыхать.