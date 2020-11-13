Парк разработан французскими ландшафтными архитекторами и объединяет природу и технологии, чтобы создать убежище от жары и загрязненного города. Парк построен на месте старого аэропорта Тайчжун, получил волнообразные поверхности, которые направляют дождевую воду, а также открытые детские площадки и спортивные сооружения.

Проект вошел в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в категории ландшафтных проектов. В Тайване влажный субтропический климат, утепленный океанской течением Куросио. Парк предназначен для создания карманов свежего, чистого воздуха благодаря озеленению и технологиям, об этом сообщает издание Deezen.

Читайте также: Дом Декстера Моргана в Майами: адрес и фото дома, где снимали известный сериал

Устройства, отпугивающие комаров, излучают ультразвук, слишком высокий для человеческого уха, но имитирует частоту крыльев стрекозы, отпугивая надоедливых насекомых.



Новый парк должен стать местом для отдыха / Фото Dezeen

Эти технологии, как и уличное освещение парка, питаются от солнечных батарей на северной и южной стороне участка площадью 70 гектаров.



Вот так выглядят фонари прости комаров / Фото Deezen

Вот так выглядят фонари прости комаров / Фото DeezenMosbach Paysagistes высадил деревья с широкими восковыми листьями или белыми цветами, чтобы те создавали дополнительную тень. Эти деревья также обеспечивают защиту от ливней и поглощают часть влаги из воздуха через корни.

Больше фото "зеленого" парка в Тайване: