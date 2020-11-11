В октябре 2006 года на экраны начал выходить американский уголовно-психологический сериал "Декстер". Картина быстро обрела популярность далеко за пределами США, а главный герой Декстер Морган почти весь сериал проживал в квартире в одном из районов Майами. Больше о доме Декстера Моргана в Майами – читайте в материале.

Место жительства Декстера в сериале располагается в районе Bay Harbor Islands, пишет Дом 24.

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Обычная квартира в небольшом кондоминимуме расположена на втором этаже. Именно здесь по сценарию сериала живет Декстер Морган. За исключением четвертого сезона и финальных сцен в конце сериала.



Квартира Декстера располагалась на втором этаже / Фото Fandom

Декстер считает квартиру своим надежным убежищем от внешнего мира и местом, где он может свободно раскрыть свою истинную сущность – холодного убийцы.



Известный кадр из вступительной части сериала / Фото Fandom

Двухэтажный жилой дом расположен у набережной, рядом есть бассейн и специально отведенные места для парковки. В квартиры можно попасть по внешнему коридору.



Рядом с домом есть бассейн / Фото Fandom

Квартира Декстера на втором этаже выглядит обычной и ухоженной. Здесь есть небольшая гостиная, кухня, рабочее помещение, ванная комната и спальня. Несмотря на посредственность, жилье скрывает секреты владельца.



Кухня в квартире Декстера / Фото Fandom

В частности речь идет о "ящике крови" Декстера (здесь он сохраняет трофеи своих убийств), что спрятан в блоке кондиционирования воздуха. В шкафу спальни его инструменты для убийств, а также сумка с экстренными предметами (наличные, паспорт), чтобы быстро убежать при необходимости.

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А это гостиная и рабочий кабинет главного героя / Фото Fandom

В 2012 году вышел последний на сегодня – восьмой сезон известного сериала.