Парк розроблений французькими ландшафтними архітекторами і поєднує природу та технології, щоб створити притулок від спеки та забрудненого міста. Парк, побудований на місці старого аеропорту Тайчжун, отримав хвилеподібні поверхні, які направляють дощову воду, а також відкриті дитячі майданчики та спортивні споруди.

Проєкт увійшов до шорт-листа премії Dezeen Awards 2020 у категорії ландшафтних проектів. У Тайвані вологий субтропічний клімат, утеплений океанською течією Куросіо. Парк призначений для створення кишень свіжого, чистішого повітря завдяки озелененню та технологіям, про це повідомляє видання Deezen.

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Пристрої, що відлякують комарів, випромінюють ультразвук, занадто високий для людського вуха, але імітує частоту крил бабки, відлякуючи набридливих комах.



Новий парк повинен стати місцем для відпочинку / Фото Deezen

Ці технології, як і вуличне освітлення парку, живляться від сонячних батарей на північній та південній стороні ділянки площею 70 гектарів.



Ось так виглядають ліхтарі прости комарів / Фото Deezen

Mosbach Paysagistes висадив дерева з широкими восковими листям або білими квітами, аби ті створювали додаткову тінь. Ці дерева також забезпечують захист від злив і поглинають частину вологи з повітря через коріння.

Більше фото "зеленого" парку у Тайвані: