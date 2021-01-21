Мангеттен – це діловий та культурний центр на маленькому острові, де сконцентрована неймовірна кількість красивих казкових веж. Про новий хмарочос із неперевершеним виглядом, який стане чудовим доповненням до колекції неймовірних будівель острова, читайте у нашому матеріалі.

Студія архітектурного дизайну Hayri atak створила новий проєкт під назвою "Sarcostyle tower", інформує Designboom. Цікаво Інновації та екоспоживання: в затоці Шеньчжень збудують новий дивовижний хмарочос Нова вежа буде зведена в унікальній аморфній формі. Новий проєкт вирізняється з поміж інших хмарочосів / Фото Designboom Властивості запланованих матеріалів та темний скляний фасад виділятимуть цю виняткову вежу з-поміж інших будівель. Дивовижна форма буде створена завдяки особливим матеріалам / Фото Designboom Висота нового концептуального хмарочоса складатиме 210 метрів. На Манхеттені сконцентрована найвища густота населення в США / Фото Designboom Новий проєкт хмарочосу на Манхеттені – це не просто чергова висотна будівля, а урбанізований витвір мистецтва, який за умови вдалого втілення тішитиме око всіх жителів та гостей Нью-Йорка.