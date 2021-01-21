Унікальна форма: на Мангеттені виросте новий вражаючий хмарочос – фото
Мангеттен – це діловий та культурний центр на маленькому острові, де сконцентрована неймовірна кількість красивих казкових веж. Про новий хмарочос із неперевершеним виглядом, який стане чудовим доповненням до колекції неймовірних будівель острова, читайте у нашому матеріалі.
Студія архітектурного дизайну Hayri atak створила новий проєкт під назвою "Sarcostyle tower", інформує Designboom.
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Нова вежа буде зведена в унікальній аморфній формі.
Новий проєкт вирізняється з поміж інших хмарочосів / Фото Designboom
Властивості запланованих матеріалів та темний скляний фасад виділятимуть цю виняткову вежу з-поміж інших будівель.
Дивовижна форма буде створена завдяки особливим матеріалам / Фото Designboom
Висота нового концептуального хмарочоса складатиме 210 метрів.
На Манхеттені сконцентрована найвища густота населення в США / Фото Designboom
Новий проєкт хмарочосу на Манхеттені – це не просто чергова висотна будівля, а урбанізований витвір мистецтва, який за умови вдалого втілення тішитиме око всіх жителів та гостей Нью-Йорка.
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