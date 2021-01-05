Уникальная идентичность: как расширили еврейскую школу в Чикаго – фото
Школа – особое место, через которое проходят целые поколения. Об уникальной школе в Чикаго, которая спроектирована не только для учеников, но и для общественных активностей – в нашем материале.
На протяжении многих лет дневная школа Бернарда Целла Анше Эмет (BZAEDS) и синагога Анше Эмет имели неброский общий вход по своей стоянки. Как сообщает Inhabitat, после расширения перед школой открылось несколько новых возможностей.
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Над проектом работала местная архитектурная компания Wheeler Kearns Architects.
Внешний вид школы / Фото Inhabitat
Дневная школа Бернарда Целла Анше Эмет была открыта в 1946 году. Она расположена возле синагоги Анше Эмет.
Холл школы / Фото Inhabitat
Площадь школы составляет около 3 тысяч квадратных метров. Входной тамбур выходит на юг и облицован стеклом, чтобы обеспечить связь между школой и обществом.
Приятный интерьер школы / Фото Inhabitat
Планирование нового проекта школы ставило перед собой несколько задач – от проведения религиозных занятий до открытых рекреационных полей. Еврейская школа в Чикаго – это пространство, где дети будут не только учиться, но и уделять время духовному развитию.
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