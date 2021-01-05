Школа – особое место, через которое проходят целые поколения. Об уникальной школе в Чикаго, которая спроектирована не только для учеников, но и для общественных активностей – в нашем материале.

На протяжении многих лет дневная школа Бернарда Целла Анше Эмет (BZAEDS) и синагога Анше Эмет имели неброский общий вход по своей стоянки. Как сообщает Inhabitat, после расширения перед школой открылось несколько новых возможностей.

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Над проектом работала местная архитектурная компания Wheeler Kearns Architects.

Внешний вид школы / Фото Inhabitat

Дневная школа Бернарда Целла Анше Эмет была открыта в 1946 году. Она расположена возле синагоги Анше Эмет.

Холл школы / Фото Inhabitat

Площадь школы составляет около 3 тысяч квадратных метров. Входной тамбур выходит на юг и облицован стеклом, чтобы обеспечить связь между школой и обществом.

Приятный интерьер школы / Фото Inhabitat

Планирование нового проекта школы ставило перед собой несколько задач – от проведения религиозных занятий до открытых рекреационных полей. Еврейская школа в Чикаго – это пространство, где дети будут не только учиться, но и уделять время духовному развитию.