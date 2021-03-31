Уникальная перспектива: невероятное офисное здание в Китае
Высотные здания в мегаполисах – это носители будущего городской жизни. Идентичное и современное офисное здание расположено в центре Шэньчжэня.
Источник:Archdaily
Здание Baidu International разработано, чтобы позволить высотным домам снова принять участие в повседневной жизни и стать важным элементом управления использования пространства.
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Площадь офисного здания составляет 22,6 тысячи квадратных метров.
Инновационный вид сооружения / Фото Аrchdaily
Создателем проекта является архитектурная студия Dongxiying Studio. Архитекторы уделяют больше внимания эволюционной возможности этих пространств, чем созданию красивой, но жесткой мемориальной сцены.
Открытое пространство / Фото Аrchdaily
Команда дизайнеров поставила смелую и креативную цель – создать новое офисное здание для сотрудников Baidu, которые может выйти из рабочей зоны и коснуться природы в любое время.
Внешние коридоры между этажами / Фото Аrchdaily
Международное здание Baidu обладает космическим дизайном пространства благодаря инновациям. Столкнувшись с новыми проблемами, возникающими в Китае, эта стратегия станет лучшим катализатором для изучения потребностей будущего.
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