Высотные здания в мегаполисах – это носители будущего городской жизни. Идентичное и современное офисное здание расположено в центре Шэньчжэня.

Здание Baidu International разработано, чтобы позволить высотным домам снова принять участие в повседневной жизни и стать важным элементом управления использования пространства.

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Площадь офисного здания составляет 22,6 тысячи квадратных метров.

Инновационный вид сооружения / Фото Аrchdaily

Создателем проекта является архитектурная студия Dongxiying Studio. Архитекторы уделяют больше внимания эволюционной возможности этих пространств, чем созданию красивой, но жесткой мемориальной сцены.

Открытое пространство / Фото Аrchdaily

Команда дизайнеров поставила смелую и креативную цель – создать новое офисное здание для сотрудников Baidu, которые может выйти из рабочей зоны и коснуться природы в любое время.

Внешние коридоры между этажами / Фото Аrchdaily

Международное здание Baidu обладает космическим дизайном пространства благодаря инновациям. Столкнувшись с новыми проблемами, возникающими в Китае, эта стратегия станет лучшим катализатором для изучения потребностей будущего.