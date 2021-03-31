Висотні будівлі у мегаполісах – це носії майбутнього міського життя. Ідентична та сучасна офісна будівля розташована у середмісті Шеньчженю.

Будівля Baidu International розроблена, щоб дозволити висотним будинкам знову взяти участь у повсякденному житті та стати важливим елементом керування використання простору.

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Площа офісної споруди складає 22,6 тисячі квадратних метрів.

Інноваційний вигляд споруди / Фото Аrchdaily

Творцем проєкту є архітектурна студія Dongxiying Studio. Архітектори приділяють більше уваги еволюційній можливості цих просторів, ніж створенню красивої, але жорсткої меморіальної сцени.



Відкритий простір / Фото Аrchdaily

Команда дизайнерів поставила сміливу і креативну мету створити нову офісну будівлю для співробітників Baidu, які можуть вийти з робочої зони і торкнутися природи в будь-який час.

Зовнішні коридори між поверхами / Фото Аrchdaily

Міжнародна будівля Baidu наділена космічним дизайном простору завдяки інноваціям. Зіткнувшись з новими проблемами, що виникають у Китаї, ця стратегія стане найкращим каталізатором для вивчення потреб майбутнього.