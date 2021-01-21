Каждый любит заглянуть за кулисы жизни других людей, особенно когда это касается персон, за судьбой которых наблюдаем виртуально или с экранов телевизоров. Об отдаленных, спокойных и невероятно красивых сельских комплексах знаменитостей – в нашем материале.

Уникальные домики, ранчо и даже фермы – самые известные лица в мире выбирают те комплексы, которые больше всего приходятся им по душе. Это недвижимость высшего класса с невероятной территорией, сообщает Loveproperty.

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Джо Кокер , сельская усадьба в Колорадо

Общая площадь территории поместья составляет 240 акров. Дом возведен в тюдоровскими стиле. Ранчо расположено в городке Крофорд, примерно в 2 часах от горнолыжных склонов Аспена.

Площадь имения составляет 1400 квадратных метров / Фото Loveproperty

После смерти Джо Кокера в 2017 году ранчо было продано на аукционе за 3,9 миллиона долларов.

Джефф Бриджес , ранчо лошадей в Калифорнии

Ранчо построено в 1919 году и расположено в Санта-Барбаре. Дом в стиле испанского возрождения является волшебным и традиционным. Ранчо предлагает отдельный пансионат, вагончик площадью 470 квадратных метров и закрытые конные сооружения, что укомплектованы конюшнями и ограждением.

В комплексе также волшебный сад бабочек / Фото Loveproperty

Шерил Кроу, солнечная ферма в Теннесси

Главный дом комплекса, известный как Cross Creek Farm, был построен с кирпично-деревянного сайдинга и имеет площадь более 900 квадратных метров. Ранчо оборудовано всем необходимым для настоящего ковбоя, здесь есть конюшни и большой крытый манеж.

Роскошный частный оазис / Фото Loveproperty

Билл Гейтс, конное поместье во Флориде

Построенный в 1997 году, этот дом окружен более четырьмя гектарами земли, а усадьба имеет колоссальную площадь в 684 квадратных метра.

В современной усадьбе есть много VIP-деталей / Фото Loveproperty

Майли Сайрус , фермерский дом в Франклине

Эту недвижимость певица выбрала именно из-за ее расположения, ведь Франклин – родной город голливудской поп-дивы. Роскошный дом из древесины, возведенный на потрясающей территории размером 33 гектара, является главным убежищем знаменитости. Расположенный на повышенном участке с видом на густые леса, дом уединен благодаря закрытому подъезду и длинной, широкой подъездной дороге.

Жилые помещения является эклектичным сочетанием старого и нового / Фото Loveproperty

Прекрасная усадьба также имеет гараж на три автомобиля, открытый бассейн и лифт на каждый этаж.

Риз Уизерспун, ферма в Малибу

Знаменитая актриса заплатила за поместье 6,25 миллиона долларов. Фермерский дом был построен в 1949 году и может похвастаться светлыми жилыми помещениями открытой планировки с незабываемым сельским шармом.

Дом находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа / Фото Loveproperty

В усадьбе оборудован чрезвычайно красивый внутренний дворик – тополя, фруктовые деревья и даже маленький город с пространным газоном и конными сооружениями.

Эти имения поражают своей красотой и уникальным стилем, и вряд ли кто-то отказался бы от приглашения наведаться в гости в подобный дом.