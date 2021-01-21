Кожен любить заглянути за лаштунки життя інших людей, особливо коли це стосується персон, за долею яких спостерігаємо віртуально чи з екранів телевізорів. Про віддалені, спокійні та неймовірно красиві сільські комплекси знаменитостей – у нашому матеріалі.

Унікальні будиночки, ранчо та навіть ферми – найвідоміші обличчя у світі обирають ті комплекси, які найбільше припадають їм до душі. Це нерухомість вищого класу із неймовірною територією, повідомляє Loveproperty.

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Джо Кокер, с ільська садиба у Колорадо

Загальна площа території маєтку становить 240 акрів. Будинок зведений у тюдорівському стилі. Ранчо розташоване в містечку Крофорд, приблизно за дві години від гірськолижних схилів Аспена.

Площа маєтку становить 1400 квадратних метрів / Фото Loveproperty

Після смерті Джо Кокера у 2017 році ранчо було продане на аукціоні за 3,9 мільйона доларів.

Джефф Бріджес, р анчо коней у Каліфорнії

Ранчо збудоване у 1919 році та розташоване у Санта-Барбарі. Будинок у стилі іспанського відродження є чарівним і традиційним. Ранчо також пропонує окремий пансіонат, вагончик площею 470 квадратних метрів та закриті кінні споруди, укомплектовані конюшнями та огорожею.

У комплексі є також чарівний сад метеликів / Фото Loveproperty

Шеріл Кроу, сонячна ферма у Теннессі

Головний будинок комплексу, відомий як Cross Creek Farm, був побудований з цегляно-дерев’яного сайдингу і має площу понад 900 квадратних метрів. Ранчо обладнане всім необхідним для справжнього ковбоя, тут є конюшні та великий критий манеж.

Розкішний приватний оазис / Фото Loveproperty

Білл Гейтс, кінний маєток у Флориді

Побудований у 1997 році, цей будинок оточений понад чотирма гектарами землі, а садиба має колосальну площу у 684 квадратних метри.

У сучасній садибі є багато VIP-деталей / Фото Loveproperty

Майлі Сайрус, фермерський будинок у Франкліні

Цю нерухомість співачка обрала саме через її розташування, адже Франклін – рідне місто голлівудської поп-діви. Розкішний дім з деревини, зведений на приголомшливій території розміром 33 гектари, є головним сховищем знаменитості. Розташований на підвищеній ділянці з видом на густі ліси, будинок відокремлений завдяки закритому під'їзду та довгій, широкій під'їзній дорозі.

Житлові приміщення є еклектичним поєднанням старого та нового / Фото Loveproperty

Прекрасна садиба також має гараж на три автомобілі, відкритий басейн і ліфт на кожен поверх.

Різ Візерспун, ферма у Малібу

Знаменита акторка заплатила за маєток 6,25 мільйона доларів. Фермерський дім був побудований у 1949 році та може похвалитися світлими житловими приміщеннями відкритого планування з незабутнім сільським шармом.

Дім знаходиться всього за кілька хвилин ходьби від пляжу / Фото Loveproperty

У садибі обладнаний надзвичайно красивий внутрішній дворик – явори, фруктові дерева та навіть маленький город із розлогим газоном та кінними спорудами.

Ці маєтки вражають своєю красою та унікальним стилем, і навряд чи хтось відмовився від запрошення навідатися у гості в подібний дім.