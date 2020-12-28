Уникальные формы и эстетика: как выглядит новый Морской центр в Роттердаме – фото
Роттердам – это город, который своей гармонией прославился на весь мир. О новом Морском центре, который сочетает уникальность и дух этого замечательного города – читайте в материале.
Студия Mecanoo представила свой проект Морского центра Роттердама. Это спиральный музей, который будет покрыт дорожками, а часть здания будет построена под водой в гавани Рийнхафен, сообщает Dezeen.
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Музей будет иметь площадь 15 тысяч квадратных метров. Он состоит из трех павильонов и имеет выставочные площади, которые будут посвящены международной морской истории.
Форма здания поражает / Фото Dezeen
Яркая извилистая форма здания была разработана архитекторами для того, чтобы противопоставить здание рациональной эстетике порта и привлечь внимание пешеходов.
Ночью музей выглядит особенно ярко / Фото Dezeen
Спиралевидную форму Морского центра обеспечат дорожки и смотровые площадки, которые обплетуться вокруг трех павильонов.
Для посетителей и работников центра созданы комфортные условия / Фото Dezeen
Новый Морской центр – это место, в котором сочетаются предпринимательство, наука и культура, а посетители и пешеходы смогут насладиться великолепным видом здания и эстетикой пространства.
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