Роттердам – це місто, яке своєю гармонією прославилося на весь світ. Про новий Морський центр, який поєднує унікальність та дух цього чудового міста – читайте в матеріалі.

Студія Mecanoo представила свій проєкт Морського центру Роттердама. Це спіральний музей, який буде огорнутий доріжками, а частина будівлі буде збудована під водою в гавані Рійнхафен, повідомляє Dezeen.

Цікаво Вражаючі хвилі зі скла: як виглядає новий культурний центр у Гонконгу

Музей матиме площу 15 тисяч квадратних метрів. Він складається з трьох павільйонів та має виставкові площі, які будуть присвячені міжнародній морській історії.

Форма будівлі вражає / Фото Dezeen

Яскрава звивиста форма будівлі була розроблена архітекторами для того, аби протиставити будівлю раціональній естетиці порту та привернути увагу пішоходів.

Вночі музей виглядає особливо яскраво / Фото Dezeen

Спіралеподібну форму Морського центру забезпечать доріжки та оглядові майданчики, які обплетуться навколо трьох павільйонів.

Для відвідувачів та працівників центру створені комфортні умови / Фото Dezeen

Новий Морський центр – це місце, в якому поєднаються підприємництво, наука та культура, а відвідувачі та пішоходи зможуть насолодитися чудовим виглядом будівлі та естетикою простору.