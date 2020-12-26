Китай – це країна, яка щоразу вражає світ архітектурними досягненнями. Про новий культурний центр у Гонконгу, який точно ввійде в перелік найкращих споруд – читайте у матеріалі.

Виставкове приміщення культурного та мистецького центру має площу 6 тисяч квадратних метрів, близько тисячі з яких займає парк скульптур. Фасад прикрашають тонкі, скляні колони діаметром близько метра, інформує Wallpaper.

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Для створення таких скляних колб довелося сконструювати спеціальну піч, а на їх виготовлення пішов цілий рік.

Строгий вигляд будівлі / Фото Wallpaper

Природне денне світло – ключова особливість дизайну екстер'єру. Через революційний скляний фасад воно потрапляє у приміщення центру і робить експозиції ще більш виразними.

Східний мінімалізм / Фото Wallpaper

Дизайнери додали серію алюмінієвих екранів, підвішених до стелі, які фільтрують пряме сонячне світло для захисту творів мистецтва, виставлених у галереях та парку скульптур.

Центр оточений мистецтвом всередині та ззовні / Фото Wallpaper

Створення мистецького комплексу мало на меті сформувати візуальну заявку, де б поєднувалася архітектура, урбанізм, ландшафт та громадський простір. Китайським архітекторам це чудово вдалося, а культурний центр в Гонконзі стане окрасою цілого регіону.