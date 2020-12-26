Вражаючі хвилі зі скла: як виглядає новий культурний центр у Гонконгу – фото
Китай – це країна, яка щоразу вражає світ архітектурними досягненнями. Про новий культурний центр у Гонконгу, який точно ввійде в перелік найкращих споруд – читайте у матеріалі.
Виставкове приміщення культурного та мистецького центру має площу 6 тисяч квадратних метрів, близько тисячі з яких займає парк скульптур. Фасад прикрашають тонкі, скляні колони діаметром близько метра, інформує Wallpaper.
Читайте також Помпезність та шик: як змінився Німецький королівський палац
Для створення таких скляних колб довелося сконструювати спеціальну піч, а на їх виготовлення пішов цілий рік.
Строгий вигляд будівлі / Фото Wallpaper
Природне денне світло – ключова особливість дизайну екстер'єру. Через революційний скляний фасад воно потрапляє у приміщення центру і робить експозиції ще більш виразними.
Східний мінімалізм / Фото Wallpaper
Дизайнери додали серію алюмінієвих екранів, підвішених до стелі, які фільтрують пряме сонячне світло для захисту творів мистецтва, виставлених у галереях та парку скульптур.
Центр оточений мистецтвом всередині та ззовні / Фото Wallpaper
Створення мистецького комплексу мало на меті сформувати візуальну заявку, де б поєднувалася архітектура, урбанізм, ландшафт та громадський простір. Китайським архітекторам це чудово вдалося, а культурний центр в Гонконзі стане окрасою цілого регіону.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
В серці лісового оазису: фото неймовірного дзеркального офісу в Бельгії20 грудня 2020 , 12:22
-
Дитячий захват: у Данії спроєктували фантастичний міський центр – фото23 грудня 2020 , 10:24