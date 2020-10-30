Красный корпус Киевского национального университета и Октябрьский дворец считаются одними из самых красивых зданий столицы Украины. Спроектировал и построил их итальянский архитектор Викентий Боретти, который почти всю жизнь прожил в Российской империи. Больше о жизни Викентия Боретто и его проектах – читайте в материале.

Оба помещения были построены в середине XIX века, сообщает Дім 24.

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Что известно о Викентии Беретти

Родился Боретти в 1781 году в столице Италии – Риме. Однако почти сразу семья будущего архитектора переехала в столицу Российской империи – Санкт-Петербург. Там он окончил художественную академию и сразу начал архитектурную работу. Принимал участие в многочисленных архитектурных проектах сначала как помощник, а затем как главный зодчий.



Боретти начал свою карьеру в Петербурге / Фото Википедия

Кроме основной работы Викентий перебивался случайными заработками, ведь у него было аж восемь детей.

В 1834 году Беретти предложили принять участие в конкурсе на создание проекту Киевского университета в котором он победил. В процессе строительства архитектор окончательно оседает в Киеве.

Умер профессор архитектуры в 1842 году в возрасте 62 лет и похоронен на Байковом кладбище. Он так и не увидел зданий, что строили по его проектам, без которых сегодня трудно представить Киев.

Проекты в Киеве



Архитектор получил задание построить университет от тогдашнего царя / Фото 24 канал

Строительство Красного корпуса университета продолжалось 7 лет, а обошлось в 3,5 миллиона рублей.

Интересно, что в первую очередь здание должно было быть окрашенным в бирюзовый цвет. Однако из-за путаницы и замены зодчего (Боретти умер в 1842 году) строительство заканчивал его сын – Александр Боретти, который и выбрал яркий красный цвет.

Вторым проектом итальянца в Киеве стало здание Института благородных девиц на улице Институтской. Здание состояло из 3 этажей. Первый этаж занимали приемная, больница и квартиры работниц. На верхних расположились библиотека, столовая, актовый зал и комнаты учениц.



Архитектор жил в Киеве рядом со строительной площадкой дворца / Фото Цікаві місця

Сегодня здесь Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, который более известен как Октябрьский дворец.

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Третьей зданием Викентия Боретти была астрономическая обсерватория университета, но из-за смерти архитектора тот проект так и остался нереализованным. Само здание заканчивал сын Викентия, но серьезно изменил первоначальные чертежи.