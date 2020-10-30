Червоний корпус Київського національного університету та Жовтневий палац вважаються одними з найкрасивіших будівель столиці України. Спроєктував та побудував їх італійський архітектор Вікентій Боретті, який майже все життя прожив у Російській імперії. Більше про життя Вікентія Боретті та його проєкти – читайте в матеріалі.

Обидва приміщення були збудовані в середині XIX століття, повідомляє Дім 24.

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Що відомо про Вікентія Беретті

Народився митець у 1781 році в столиці Італії – Римі. Проте майже відразу родина майбутнього архітектора переїхала до столиці Російської імперії – Санкт-Петербурга. Там він закінчив художню академію та відразу розпочав архітектурну роботу. Брав участь у численних архітектурних проєктах спочатку як помічник, а потім як головний зодчий.



Боретті розпочав свою кар'єру в Петербурзі / Фото Вікіпедія

Окрім основної роботи Вікентій перебивався випадковими заробітками, адже в нього було аж восьмеро дітей.

У 1834 році Беретті запропонували взяти участь в конкурсі на створення проєкту Київського університету, в якому він і переміг. В процесі будівництва архітектор остаточно осідає в Києві.

Помер професор архітектури у 1842 році у віці 62 років та похований на Байковому кладовищі. Він так і не побачив будівель, що зводили за його проєктами, без яких сьогодні нелегко уявити Київ.

Проєкти в Києві



Архітектор отримав завдання про будівництво від тодішнього царя / Фото 24 канал

Будівництво Червоного корпусу університету тривало 7 років, а обійшлося у 3,5 мільйона рублів.

Цікаво, що першочергово будівля мала бути пофарбованою у бірюзовий колір. Проте через плутанину та зміну зодчого (Боретті помер у 1842 році) будівництво завершував його син – Олександр Боретті, який і обрав яскравий червоний колір.

Другим проєктом італійця в Києві став будинок Інституту шляхетних дівчат на вулиці Інститутській. Будівля складалася з 3 поверхів. Перший поверх займали приймальня, лікарня та квартири працівниць. На верхніх розташувались бібліотека, їдальня, зал зборів і кімнати учениць.



Архітектор мешкав в Києві поряд з будівельним майданчиком палацу / Фото Цікаві місця

Сьогодні тут Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України, що більше відомий як Жовтневий палац.

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Третьою будівлею Вікентія Боретті була астрономічна обсерваторія університету, але через смерть архітектора той проєкт так і лишився нереалізованим. Саму будівлю закінчував син Вікентія, але серйозно змінив початкові креслення.