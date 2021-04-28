Архитектурные студии Diller Scofidio+Renfro, PLP Architecture и Carlo Ratti Associati раскрыли проект преобразования товарного двора в Милане под парк и городок спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026.

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Проект займет район Порта-Романа, на юго-востоке Милана. Обновленный район будет состоять из жилых домов, офисов, торговых площадей и спортивных комплексов.

Жизнь в огромном саду / Фото Dezeen

Большой городской парк в центре новой застройки сформирует доступное зеленое пространство. Здесь будут большие сады, лесные массивы, а также две возвышенные зеленые дороги, что расширят длину района.

Невероятная природа посреди большого города / Фото Dezeen

Все пешеходные зоны будут проходить через зеленые массивы. Это место станет сплошным райским садом.

Западная часть проекта предусматривает жилой массив смешанного назначения, который будет использоваться для размещения спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2026 года.

Спорт в сказочном пространстве / Фото Dezeen

После игр городок спортсменов адаптируют для нужд горожан. Здесь будет социальное жилье, студенческие общежития и частные жилые комплексы.

Проект в Милане поражает своим акцентом на связи с природой, чего так не хватает современным большим городам.