Велич та розкіш: приголомшливі фото і ціни найпопулярніших будинків Великобританії
Лакшері гаражі, підземні басейни та будинок з 20 ванними кімнатами – топ найпопулярніших будинків Великобританії вражає. Більше про британські оселі, до яких було прикуто найбільше уваги у 2020-му році – читайте у матеріалі.
Портал Rightmove опублікував список найбільш популярних об'єктів нерухомості. У перелік потрапили будинки, від яких неможливо відірвати погляд, і високі ціни не викликають сумнівів, що вони того вартують.
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Графство Shropshire, 995 тисяч фунтів стерлінгів
Сімейний будинок на 5 спалень, площею більше ніж 700 квадратних метрів. Оселя бездоганно оформлена. З тильної сторони будинку є внутрішній дворик, чарівний сад та велика галявина, висаджена декоративними чагарниками та рослинами.
Затишний та чарівний будинок у Shropshire / Фото Rightmove
Півострів Sandbanks, 12 мільйонів фунтів стерлінгів
Ідеальне розкішне життя та запаморочливі краєвиди – це все про два прекрасні будинки на узбережжі Великобританії. Їх розташування ідеальне – друга за величиною гавань у Європі з чудовими пісочними берегами.
Берегова лінія на порозі будинку / Фото Rightmove
Merton Lane, London, ціна не розголошується
Дім на три поверхи з будиночком для персоналу та скляним ліфтом у розкішному передпокої. Площа ландшафтних садів перевищує 2 гектари, а внутрішній басейн перетворює цей будинок на оазис відпочинку.
З передпокою відкривається дивовижний вигляд на все угіддя / Фото Rightmove
Графство Cornwall, 4,5 мільйони фунтів стерлінгів
Будинок на 4 спальні побудований у сучасному архітектурному стилі. Проєкт продуманий до найменших деталей та обіцяє виняткову приватність.
Затишний та просторий особняк / Фото Rightmove
Прикметною рисою цієї будівлі є незабутній, казковий краєвид на парусні води Carrick Roads. Також у будинку є прямий доступ до галькового пляжу.
Вбудована тераса – ідеальне місце для спостереження за заходом сонця / Фото Rightmove
Містечко Godalming, 30 мільйонів фунтів стерлінгів
Сучасний особняк виконаний у класичному стилі, 10 спалень та приватна боулінг-зона із лазерною підсвіткою. У цьому приголомшливому маєтку є все: парк на 30 акрів, конюшні, кілька відпочинкових зон.
Витончений маєток із незрівнянною територією / Фото Rightmove
Звісно, дозволити таке житло собі можуть далеко не всі, але розглядання подібної краси так і вабить заглибитись у мрії...
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