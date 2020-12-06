Лакшері гаражі, підземні басейни та будинок з 20 ванними кімнатами – топ найпопулярніших будинків Великобританії вражає. Більше про британські оселі, до яких було прикуто найбільше уваги у 2020-му році – читайте у матеріалі.

Портал Rightmove опублікував список найбільш популярних об'єктів нерухомості. У перелік потрапили будинки, від яких неможливо відірвати погляд, і високі ціни не викликають сумнівів, що вони того вартують.

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1 фунт = 1,34 долара = 38 гривень

Графство Shropshire, 995 тисяч фунтів стерлінгів

Сімейний будинок на 5 спалень, площею більше ніж 700 квадратних метрів. Оселя бездоганно оформлена. З тильної сторони будинку є внутрішній дворик, чарівний сад та велика галявина, висаджена декоративними чагарниками та рослинами.

Затишний та чарівний будинок у Shropshire / Фото Rightmove

Півострів Sandbanks, 12 мільйонів фунтів стерлінгів

Ідеальне розкішне життя та запаморочливі краєвиди – це все про два прекрасні будинки на узбережжі Великобританії. Їх розташування ідеальне – друга за величиною гавань у Європі з чудовими пісочними берегами.

Берегова лінія на порозі будинку / Фото Rightmove

Merton Lane, London, ціна не розголошується

Дім на три поверхи з будиночком для персоналу та скляним ліфтом у розкішному передпокої. Площа ландшафтних садів перевищує 2 гектари, а внутрішній басейн перетворює цей будинок на оазис відпочинку.

З передпокою відкривається дивовижний вигляд на все угіддя / Фото Rightmove

Графство Cornwall, 4,5 мільйони фунтів стерлінгів

Будинок на 4 спальні побудований у сучасному архітектурному стилі. Проєкт продуманий до найменших деталей та обіцяє виняткову приватність.

Затишний та просторий особняк / Фото Rightmove

Прикметною рисою цієї будівлі є незабутній, казковий краєвид на парусні води Carrick Roads. Також у будинку є прямий доступ до галькового пляжу.

Вбудована тераса – ідеальне місце для спостереження за заходом сонця / Фото Rightmove

Містечко Godalming, 30 мільйонів фунтів стерлінгів

Сучасний особняк виконаний у класичному стилі, 10 спалень та приватна боулінг-зона із лазерною підсвіткою. У цьому приголомшливому маєтку є все: парк на 30 акрів, конюшні, кілька відпочинкових зон.

Витончений маєток із незрівнянною територією / Фото Rightmove

Звісно, дозволити таке житло собі можуть далеко не всі, але розглядання подібної краси так і вабить заглибитись у мрії...