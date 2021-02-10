Уникальная форма, устойчивое развитие и возобновляемая энергия – все это о новом офисе Amazon в штате Вирджиния.

Компания Amazon открывает вторую штаб-квартиру в штате Вирджиния. Проект разработала архитектурная студия NBBJ.

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Это уникальное место, которое создает невероятный простор для здоровой и продуктивной работы. Особый акцент разработчики поставили на отношениях человека и природной среды.

Загадочная форма здания / Фото Designboom

Проект охватывает площадь размером более 260 тисяч квадратных метров. По плану здесь должны расположиться офисы, места для общественных собраний и розничной торговли на улице, кафе и рестораны. Это второй масштабный проект Amazon.

Здание будет иметь 22 этажа / Фото Designboom

Сосредотачиваясь на стабильности, новая штаб-квартира будет работать на 100% возобновляемой энергетике, с LEED Platinum, которая получила наивысшую сертификацию для устойчивого развития, выданной Советом зеленого строительства США.

Пространство вокруг здания / Фото Designboom

Новая штаб-квартира будет окружена общественным парком площадью 2,5 гектара и амфитеатром на 200 мест. Здесь могут проводить концерты на открытом воздухе, фермерские рынки и фильмы в парке. В дополнение, торговые павильоны и рестораны будут удобно расположены на всей территории.