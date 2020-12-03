Весь мир в одном доме: фото удивительного дома в Калифорнии вас очаруют
Всемирно известный архитектор Стивен Эрлих вдохновился своими путешествиями по миру и создал уникальный дизайн собственного дома в Лос-Анджелесе.
Расположен этот дом на чрезвычайно обольстительном берегу Тихого океана в городке Венеция, что в пригороде Калифорнии, сообщает Dwell.
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На первый взгляд, этот дом не слишком отличается от сотни других в этом городе.
Внешне – обычный дом / Фото dwell
Но внимательно приглядевшись к нему, можно заметить сочетание различных форм и стилей, что делает его уникальным. Во дворе растет 80-летнее дерево, вокруг которого сформирована крыша дома.
Сочетание природы и уникальных стилей – визитная карточка этого дома / Фото dwell
Свет и пространство – основа удачного интерьера / Фото dwell
В двухэтажном гараже размещена художественная галерея, где владельцы хранят свои коллекции африканских корзин и бахчевых культур.
Этот гараж не только для авто / Фото dwell
... и комфортно в нем не только машине / Фото dwell
Во внутреннем дворе размещены небольшой бассейн и уютные места для отдыха.
Заветное желание – проводить время в бассейне своего дома / Фото dwell
В этом доме не соскучишься во время пандемии, ведь каждая его деталь олицетворяет определенную частицу мира. Путешествовать, не выходя из дома –мечта едва ли не каждого из нас.
Источник: dwell
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