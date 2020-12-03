Всемирно известный архитектор Стивен Эрлих вдохновился своими путешествиями по миру и создал уникальный дизайн собственного дома в Лос-Анджелесе.

Расположен этот дом на чрезвычайно обольстительном берегу Тихого океана в городке Венеция, что в пригороде Калифорнии, сообщает Dwell.

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На первый взгляд, этот дом не слишком отличается от сотни других в этом городе.

Внешне – обычный дом​ / Фото dwell

Но внимательно приглядевшись к нему, можно заметить сочетание различных форм и стилей, что делает его уникальным. Во дворе растет 80-летнее дерево, вокруг которого сформирована крыша дома.

Сочетание природы и уникальных стилей – визитная карточка этого дома / Фото dwell

Свет и пространство – основа удачного интерьера / Фото dwell

В двухэтажном гараже размещена художественная галерея, где владельцы хранят свои коллекции африканских корзин и бахчевых культур.

Этот гараж не только для авто / Фото dwell

... и комфортно в нем не только машине / Фото dwell

Во внутреннем дворе размещены небольшой бассейн и уютные места для отдыха.

Заветное желание – проводить время в бассейне своего дома / Фото dwell

В этом доме не соскучишься во время пандемии, ведь каждая его деталь олицетворяет определенную частицу мира. Путешествовать, не выходя из дома –мечта едва ли не каждого из нас.