Увесь світ в одному будинку: фото дивовижного дому у Каліфорнії вас зачарують
Всесвітньо відомий архітектор Стівен Ерліх надихнувся своїми подорожами по світу та створив унікальний дизайн власного будинку в Лос-Анджелесі.
Розташований цей будинок на надзвичайно звабливому березі Тихого океану у містечку Венеція, що в передмісті Каліфорнії, повідомляє Dwell.
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На перший погляд, цей дім не надто відрізняється від сотні інших у цьому місті.
Ззовні – звичайний будинок / Фото Dwell
Але уважно придивившись до нього, можна помітити поєднання різних форм та стилів, що робить його унікальним. На подвір'ї росте 80-літнє дерево, навколо якого сформований дах будинку.
Поєднання природи та унікальних стилів – візитівка цього будинку / Фото Dwell
Світло та простір – основа вдалого інтер'єру / Фото Dwell
У двоповерховому гаражі розміщено мистецьку галерею, де власники зберігають свої колекції африканських кошиків та баштанних культур.
Цей гараж не тільки для авто / Фото dwell
... і комфортно в ньому не тільки машині / Фото dwell
У внутрішньому дворі розміщено невеликий басейн та затишні місця для відпочинку.
Заповітне бажання – проводити час в басейні свого будинку / Фото dwell
У цьому будинку не засумуєш під час пандемії, адже кожна його деталь уособлює певну частинку світу. Подорожувати, не виходячи з дому – мрія чи не кожного з нас.
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