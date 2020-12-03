Всесвітньо відомий архітектор Стівен Ерліх надихнувся своїми подорожами по світу та створив унікальний дизайн власного будинку в Лос-Анджелесі.

Розташований цей будинок на надзвичайно звабливому березі Тихого океану у містечку Венеція, що в передмісті Каліфорнії, повідомляє Dwell.

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На перший погляд, цей дім не надто відрізняється від сотні інших у цьому місті.

Ззовні – звичайний будинок / Фото Dwell

Але уважно придивившись до нього, можна помітити поєднання різних форм та стилів, що робить його унікальним. На подвір'ї росте 80-літнє дерево, навколо якого сформований дах будинку.

Поєднання природи та унікальних стилів – візитівка цього будинку / Фото Dwell

Світло та простір – основа вдалого інтер'єру / Фото Dwell

У двоповерховому гаражі розміщено мистецьку галерею, де власники зберігають свої колекції африканських кошиків та баштанних культур.

Цей гараж не тільки для авто / Фото dwell

... і комфортно в ньому не тільки машині / Фото dwell

У внутрішньому дворі розміщено невеликий басейн та затишні місця для відпочинку.

Заповітне бажання – проводити час в басейні свого будинку / Фото dwell

У цьому будинку не засумуєш під час пандемії, адже кожна його деталь уособлює певну частинку світу. Подорожувати, не виходячи з дому – мрія чи не кожного з нас.